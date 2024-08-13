樺漢財報／子公司帆宣拖累 第2季獲利季減近兩成

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，並公布第2季財報，合併營收為新台幣363.2億元，季增11.0％、年增25.4％，因受到子公司帆宣（6196）第2季獲利大幅衰退，致使影響集團單季獲利表現，稅後歸屬於母公司淨利5.1億元，季減19.8％、年減12.6％，稅後每股盈餘(EPS)為3.7元。

累計樺漢2024年上半年合併營收為新台幣690.4億元，年增20.2％，稅後歸屬於母公司淨利11.4億元，年增6.1％，加權平均股數年增24.3％的情形下，稅後每股盈餘(EPS)為8.36元，年減14.6％。樺漢目前接單/出貨比值(B/B Ratio)保持1.1~1.2左右的水準，良好的訂單能見度，有信心今年下半年營收、獲利仍持續實現正向成長。

近期樺漢正式成為全球領先的數位商務解決方案提供商- NCR Voyix之全球獨家硬體供應商，觀察NCR Voyix過去每年供應包括自助結帳機、雲端POS機、廚房資訊系統等，已提供貨全美知名包括Walmart、TESCO等零售通路，星巴克、麥當勞、TEXAS等餐飲通路，以及J.P. Morgan、citi、美銀等數位銀行產業之客戶，在該終端產業市場中的市占率皆名列全美前3大。

又根據NCR Voyix最新公司簡報指出，其公司2023年來自硬體收入有約12.4億美元，此次協議樺漢將充分利用其在全球設計、製造、供應鏈、物流和一流品質管理方面的豐富經驗，不僅能夠在NCR Voyix及其客戶之間提供穩定可靠的產品服務，並堆疊樺漢在手訂單進一步攀高，為本業個體營運2025年帶來可觀的業績與獲利進帳。

展望未來，樺漢持續落實深化ESaaS (Ennoconn Solution as a Service)平台業務市場版圖，擴大高毛利率之「AI +軟硬、雲網端整合方案 + 訂閱式服務收入」接單動能，聚焦在｢數位、能源、資安、AI、ESG ｣等五大樺漢轉型，並憑藉多元多角的經營模式，群策群力、借力使力，創造資源與整合資源，持續砥礪前行，不僅推進集團整體訂單能見度與獲利表現提升之目標，更齊步創造合作夥伴們多贏之局面。