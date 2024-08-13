致新：訂單能見度約2個月 下半年需求持平到溫和成長
致新科技董事長吳錦川今天表示，目前訂單能見度約2個月，下半年整體需求持平到溫和成長，產品價格不致再大幅調降。
電源管理晶片廠致新下午召開線上法人說明會，公布第2季營收新台幣20.59億元，季增約6.2%，毛利率40%，較第1季下滑1個百分點。歸屬母公司淨利3.66億元，季減約2.95%，每股純益4.28元，累計上半年每股純益8.69元。
吳錦川說，第2季客戶端需求與第1季並無太大變化，繼客戶庫存恢復正常後，致新今年上半年庫存情況也回復至正常範圍。
展望未來，吳錦川表示，下半年整體需求持平到溫和成長，目前訂單能見度約2個月，第4季情況並不明朗，無法確定下半年營運是否能夠優於上半年水準，須進一步觀察第4季實際表現。
吳錦川說，中國市場同業競爭依然激烈，產品價格持續下降，不過已不致再大幅降價。致新將持續深耕車用、工業用及伺服器市場，並增加研發經費，開發新產品、拓展新客戶。
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