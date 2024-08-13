仁寶財報／第2季毛利率重返5% 純益季增近五成攀近十季高點
代工大廠仁寶（2324）13日公告第2季財報，毛利率重返5%，為2011年第4季以來首度站回5%大關，呈現「三率三升」，稅後純益28.81億元，季增52%，年增38%，為近十季高點，每股純益0.66元。
仁寶第2季合併營收2,372.09億元，季增19%，年減3%，毛利率5%，季增0.1個百分點，年增0.7個百分點，營益率1.7%，季增0.3個百分點，年增0.6個百分點，淨利率1.2%，均較上季與去年同期成長0.3個百分點。
仁寶上半年累計營收4,367.8億元，年減4%，毛利率5%，年增0.6個百分點，營益率1.6%，年增0.5個百分點，淨利率1.1%，年增0.3個百分點；稅後純益47.72億元，年增37%，每股純益1.1元。
仁寶指出，第2季受惠PC與手機、穿戴裝置、伺服器等非PC產品出貨同步升溫，加上持續改善產品組合、提升效率及有效控管費用奏效，帶動獲利提升。
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