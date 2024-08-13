仁寶財報／上半年每股賺1.1元！3大產品出貨「優於預期」助攻

代工大廠仁寶（2324）13日召開法說會，同時公布上半年財務報告，仁寶上半年合併營收達新台幣4,367.8億元，營業淨利為72.18億元，本期淨利55.84億元，上半年稅後純益為47.72億元，每股純益1.1元。第2季歸屬母公司業主之淨利為新台幣28.81億元，季增逾52%，年增逾38%。第2季每股純益0.66元。

根據仁寶公布資料顯示，公司第2季營收達2,372.09 億元，季增約19%，略為年減3%；而毛利率達5%，季增0.1個百分點，年增0.7個百分點；營益率1.7%，季增達0.3個百分點，年增0.6個百分點；淨利率為1.4%，季增0.2個百分點，年增0.4個百分點；繳出「三率三升」的佳績 ，而單季稅後純益28.81億元，季增52%，年增38%，每股純益0.66 元。

據悉，仁寶團隊近年持續積極衝刺智慧醫療、AI PC以及車電市場等，而公司第2季業績表現受旗下電腦產品及非電腦產品，如手機、穿戴裝置、伺服器，出貨較上季成長所挹注，也讓仁寶整體營運表現明顯改善。此外，公司也持續將旗下「產品組合」進行調整，透過提升效率及有效控管費用，一舉幫助第2季雙率雙升，毛利率及營業利潤率提升至5%及1.7%。

仁寶第2季適逢季底拉貨效應的挹注，單季出貨量大幅提升，第2季筆電出貨達870萬台，季增達16％，較原先所預期的「成長個位數」還要亮眼，而仁寶近日也斥資5.09億元赴波蘭設廠，並公告取得波蘭Czeladź市Silesian省三筆土地，總面積約3.2萬平方公尺，投資總金額為波蘭幣961.65萬元（約新台幣7,770萬元），購置土地以委建廠房，供營運使用，工程預計在明年第2季完工、年底試產，並從2026年起貢獻營收。