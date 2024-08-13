尖點財報／上半年每股賺0.63元 預期第3季雙位數成長

尖點（8021）13日通過2024年第2季度財務報告。2024年第2季合併營收為8.9億元，較上季增加20.9%；毛利為2.36億元，較上季增加41.3%；毛利率為26.5%，較上季增加3.8個百分點；營業利益為8,062萬元，稅前淨利8,400萬元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣6,771萬元；每股盈餘為新台幣0.48元。上半年每股稅後純益為新台幣0.63元。

展望第2季度，尖點說明，預期營運將較第2季出現兩位數成長；受惠於營收規模的增加，本業獲利將可持續提升，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。

尖點說明，2024年上半年累積營收為16.26億元，較去年同期增加32.3%；毛利為4.03億元，較去年同期增加65.4%，毛利率為24.8%，較去年同期增加5.0個百分點；營業利益為9,500萬元，稅前淨利1.05億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣8,900萬元；每股稅後純益為新台幣0.63元。

整體而言，尖點說明， 2024年第2季度因整體需求優於預期，無論在是鑽針與鑽孔業務都較原先預期為佳，造成營收增幅優於預期；在利潤部分，受惠於稼動率的提升及規模經濟的效益下，毛利率較前一季度增加3.8個百分點，亦較去年同期增加8.1個百分點；營業利益率較前一季度增加7.1個百分點，亦較去年同期增加10.7個百分點。所得稅率部分，因認列投資抵減之稅務優惠，第2季整體合併稅率僅12%，亦對第2季獲利有正面貢獻。