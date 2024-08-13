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臻鼎法說會／上半年每股賺1.55元 下半年旺季將超預期

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中攝影
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中攝影

全球 PCB 龍頭臻鼎-KY（4958）13 日召開法說會，公布 2024 年第2季暨上半年合併財務報告。第 2 季營收為新台幣 324.11 億元，創歷年同期次高，稅後淨利為新台幣 6.67 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 4.86 億元，每股稅後純益為新台幣 0.51 元。2024 年上半年營收為新台幣 649.22 億元，亦創歷年同期次高，稅後淨利為新台幣 21.03 億元，較去年同期成長 107.6%，歸屬母公司淨利為新台幣 14.63 億元，每股稅後純益為新台幣 1.55 元。

臻鼎董事長沈慶芳表示，臻鼎上半年營收年增 17.9%，稅後淨利年增 107.6%，優於原先溫和成長的預期。營收方面不僅行動通訊小幅回溫，電腦消費、車載/伺服器/基地台、及 IC 載板亦皆顯著雙位數年增。在營收成長與產品組合優化之下，上半年毛利率為 14.8%，較去年同期上升 1.7 個百分點。隨著下半年進入傳統旺季，臻鼎將受惠客戶新品備貨需求及 IC 載板、伺服器、車載訂單貢獻，下半年各產品線的產能利用率預期都將攀升，營收成長可望優於先前預期。

其中 IC 載板方面，沈慶芳指出，臻鼎之 ABF 載板於上半年順利通過下一世代 2nm 平台重要廠商認證，顯示公司相關技術能力已可匹配目前最先進的半導體製程，未來開發策略持續以中高階產品為核心布局。臻鼎 IC 載板營收自去年第4季以來，已連續三個季度創下單季新高，今 年將維持高速成長的預期，不僅 BT 載板將維持逾 80%的產能利用率，ABF 載板產能利用率亦逐季走高。因應大尺寸（70mm*70mm 以上）及高層數(16 層以上)客戶訂單需求不斷提升，臻鼎將於今年年底啟動 ABF Fab 1 的新一波產能建置。

此外，沈慶芳強調，未來 AI 應用朝多元化發展，從各式 AI 終端裝置到 AI 伺服器，將推升 PCB 板設計的複雜度。以 AI 手機為例，隨著手機導入更多 AI 應用，手機的設計將更趨複雜，各式 PCB 方面亦須做出相對應的調整，中長期可望帶動產品規格升級與用量提升。臻鼎在高階 PCB 板方面擁有業界最完整的產品應用布局，無論是 AI 手機、AI PC、AI 伺服器、AI 智能車用板、及 AIoT 等，皆逐步通過客戶認證並配合客戶量產時程，目標明年合併營收能再創新高。

看好 PCB 產業中長期發展趨勢，臻鼎持續投入研發與資本支出。沈慶芳表示，泰國巴真府新廠第一期按計畫建設中，預計廠房 8/26 封頂，年底裝機，1H25 試產、2H25 小量產。第一期產能將以高階伺服器/車載/光模塊相關應用為主，待新廠進入量產，可支應相關產品日益上升的客戶需求，再添成長動能。

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