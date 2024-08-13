上銀上半年每股賺2.76元 東陽前7月稅前獲利創高

傳動元件大廠上銀今天下午公布上半年稅後獲利新台幣9.77億元，年減8.7%，每股基本純益2.76元，其中第2季稅後獲利5.82億元，季增47.3%，年減7%，是3季來高點，每股賺1.65元。

此外，車用零配件廠東陽下午公布7月自結稅前淨利4.2億元，較去年同期成長19%，創同期新高。前7月自結累計稅前淨利32.36億元，較去年同期成長68%，累計每股稅前賺5.35元，續創史上新高。

上銀第2季合併營收61.83億元，是3季來高點，季增12.2%，第2季毛利率31.51%，營業利益率10.61%，也是3季高點。

累計上銀上半年營收116.89億元，較2023年同期下滑5.1%，上半年毛利率30.26%，年減近1.9個百分點，營益率9.03%，年減近3.4個百分點。

上銀先前預估，第1季業績將是今年單季谷底，第2季起可逐季回溫，下半年訂單和業績可緩步加溫，部分滾珠螺桿規格產品交期超過3個月，今年業績獲利目標比2023年好。

市場人士分析，上銀近期接獲智慧型手機製造設備相關傳動元件急單，大部分產品訂單能見度約2.5個月至3個月左右。

東陽前7月稅前獲利創同期新高，東陽指出，整體業績和淨利持續成長，東陽積極增設塑膠射出生產線、鈑金沖壓線等，提升產能，準備迎接第4季市場旺季需求。

市場人士評估，東陽下半年持續受惠北美客戶庫存調整需求回升，美國排名前2大車險公司State Farm繼續擴大使用AM碰撞件，有助東陽拓展AM業務，預期今年東陽在AM事業營收年成長8%至10%，今年集團業績目標年成長6%至8%區間，再拚歷史新高。