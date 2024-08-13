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中興電上半年獲利創歷史新高 股價不漲反下挫6%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股13日收2,1796.57點，小漲23.31點，而重電族群震盪劇烈，華城（1519）、亞力（1514）終場翻紅，士電（1503）開低走高，下跌約1%，中興電（1513）則在四雄中跌勢最重，儘管跌幅有縮小，但仍下跌6.06%，收170.5元。

台股今日小漲作收，成交量也縮小至3,427億元。不過重電股走勢震盪，華城開盤上漲觸及694元高點後，隨即翻黑下跌，尾盤重新拉回平盤之上，小漲0.73%，收692元；亞力則是開低後收在最高134元，小漲0.37%；士電收225元，下跌逾1%。

四雄中中興電跌幅最深，以163.5元開低，一度大跌逾9%，尾盤跌勢收斂，下跌6.06%。

中興電昨日公布第2季財報，稅後純益8.97億元、年增230.8％，每股稅後純益（EPS）1.82元；累計今年上半年稅後純益18.5億元、年增3,044.6％，每股稅後純益3.75元。中興電之所以獲利能夠大增，主因是去年第2季受到雲豹甲車弊案影響，認列法院判沒收20億9,916萬元的不法所得。

觀察重電業今年上半年財報，中興電獲利為第二名，僅次於以外銷事業為主的華城。展望今年，中興電指出，今年以來已經陸續獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，總計全年新增訂單可達300億元，未來在淨零碳排、AI科技爆發等，持續推升重電設備需求，對未來審慎樂觀。

華城

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