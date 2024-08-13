MSCI成分股刪除台塑化 小型指數增晟銘電等14檔
指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數未新增台灣成分股，僅刪除台塑化1檔；全球小型指數新增晟銘電等14檔台灣成分股，刪除全家1檔，調整結果預計30日收盤生效。
統計本次MSCI調整，全球標準指數未新增任何台灣成分股，僅刪除台塑化1檔。
MSCI全球小型指數變動較大，新增14檔台灣成分股，包括晟銘電、聯鈞、德微、鉅祥、皇翔、皇昌、佳必琪、順藥、昇陽半導體、金麗科、所羅門、堤維西、昇達科、亞昕；小型指數刪除全家1檔台灣成分股。
MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言