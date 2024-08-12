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大同7月營收年增7.62% 41.7億再創6年同期新高

中央社／ 台北12日電

大同公司董事長王光祥今天強調，積極擴大海外電力事業訂單，為加速及加倍回饋股利給股東，芙蓉大樓出售案後就已彌平特別盈餘公積，對於營運、獲利及股利都有加乘效果。

大同今天董事會通過上半年度財報與處分不動產案，為即時反映營運績效並落實股利政策，授權子公司大同資產（尚志資產）處分台北市大安區懷生段一小段不動產，以符合明年會加倍發放股利的承諾。

大同公布上半年合併營收新台幣234.9億元，歸屬於母公司淨損為2.13億元，每股虧損0.09元。

大同今天同步公告7月合併營收41.7億元，年增7.62%，續寫近6年同期最佳，主因受惠電子代工事業群產品策略調整、陸續交貨。

大同說明，承攬部分工程業務受嚴重缺工、物價上漲及天候影響，工期延長增加工程成本，在不可抗拒的因素下，公司與會計師討論後，決以最嚴格準則規範先行全數預提損失，待工程執行狀況再與業主協商進行回沖。

展望下半年，大同強調，將在電力剛性需求推動下持續呈成長趨勢，且在芙蓉大樓活化案預計認列之處分利益72.62億元，及大安區活化案挹注下，預期全年獲利仍呈成長，可實現加倍發放股利的承諾。

大同表示，受惠人工智慧AI世代來臨，全球能源及綠能剛性需求確立，各國積極進行電網強韌及更新，綠能與儲能容量加速建置，電力事業群在爭取日本、東南亞及美國訂單皆有收穫。

大同說，電力事業群、新能源事業群為營運雙主軸，其中重電廠及電纜廠產能皆滿載，訂單能見度直達2026年；智慧電表上半年獲台電低壓智慧電表增購案30萬台訂單。新能源事業群部分，旗下大同智能所承攬的台電冬山超高壓變電所儲能設備系統正式接受台電調度，加入電力交易平台。

台電 大同 股利

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