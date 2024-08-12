華城營收／7月20億元、年增61% 創同期新高

華城（1519）12日公告，7月營收20.03億元，年增61.33%；累計今年前7月營收96.86億元，年增64.60%，單月、前7月均創歷史同期新高。華城指出，本年累計金額較同期增加，主要為外銷及民營案訂單成長。

華城受惠美國兆元基建計畫、台電強韌電網計畫、綠能產業等，在手訂單滿檔，華城指出，訂單能見度到2025年，也已經開始接2026年訂單，且目前變壓器看不到交期變短或是下滑跡象。

接單狀況方面，華城指出，台電強韌電網計畫帶來的商機，包括345kV、161kV電力變壓器、69kV比壓器等，大概有18-20%是可以爭取的訂單，外銷比重則可以從去年三成左右，擴大到今年四成以上。

華城現階段產能滿載，積極實施擴廠計畫，持續在產線優化、增加三班制、能化管理等以增加生產效率與減碳工作，也興建新的變壓器廠，未來將有四個廠能專注於變壓器的生產，預期在新廠開出後，整體產能可以增加100億元，預期今年產能則可成長至少三到四成以上。

此外，華城為國內唯一可生產500kv大型變壓器之廠商，其生產基地位在台中港，也申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港投資規模已達5公頃。

展望未來，華城表示，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，且電力問題現在已成國安問題，而綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為公司目前及未來三個主要成長動能。