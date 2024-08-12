快訊

3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

長榮鋼上半年每股賺3.07元 市場有撐

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

長榮鋼（2211）董事會昨（12）日通過季報，今年第2季稅後純益7.9億元，年減57%；今年第2季每股稅後純益1.91元、年減57%。長榮鋼接單能見度到明年上半年。長榮鋼表示，上半年稅後純益12.7億元，每股純益3.07元。

法人指出，國內鋼結構產業前景亮麗，今年下半年鋼構工程景氣樂觀，短期推案增溫，市場有相當支撐，明年鋼構市場需求將優於今年，整體有望提升。長榮鋼是長榮集團一員，公司治理到位，營運表現在水準以上，尤其轉投資事業為永續亮點。

目前長榮鋼在手公共工程包括都更、商辦、住宅大樓開發推案都有增溫跡象，整體鋼構市場量能需求走在上坡路。

此外，長榮鋼三大轉投資事業，分別為欣榮企業、水美工程及榮鼎綠能，投資占比各為68.46%、48.13%、50.06%。

其中， 欣榮公司執行桃園市家戶垃圾委託處理契約，未來將依處理量能接收市府交付垃圾量，並持續穩定自行接收一般事業廢棄物的接收量，競爭力展現在將廢棄物處理及汙染防制採先進技術進行系統性更新，逐步進行設備升級，期使未來整體營運量能更加穩健。

廢棄物 長榮鋼

延伸閱讀

離岸一期發電不如預期 台電：經改善運行效率破9成

公共工程減碳 動起來

法人力挺股 亮點

凱米死亡慰問金80萬元 卓榮泰指示優先復原公共工程

相關新聞

欣興衝刺 凱基43鍍金

欣興（3037）7月合併營收100.51億元，月增13.3%，年增17.3%；今年前七月合併營收643.31億元，年增6...

緯創三率三升 上半年超賺

代工大廠緯創昨（12）日公告第2季財報，單季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，稅後純益44.12億元，季增25%，每股...

和泰車第2季每股賺10.54元 銷售穩定

和泰車（2207）董事會昨（12）日通過第2季財報，單季稅後純益58.7億元，年減16.6%，每股純益（EPS）10.5...

AES上半年 EPS 10.63元

電池模組廠AES-KY（6781）營運已過谷底，第2季毛利率、營益率皆出現反彈，稅後純益4.46億元，季減3.5%，每股...

藍天上半年每股賺2.1元 賺贏去年全年

藍天（2362）受惠筆電動能持續增溫，昨（12）日公布今年上半年毛利率、營益率「雙率雙升」，稅後純益年增率達103%，每...

長榮鋼上半年每股賺3.07元 市場有撐

長榮鋼（2211）董事會昨（12）日通過季報，今年第2季稅後純益7.9億元，年減57%；今年第2季每股稅後純益1.91元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。