藍天上半年每股賺2.1元 賺贏去年全年

藍天（2362）受惠筆電動能持續增溫，昨（12）日公布今年上半年毛利率、營益率「雙率雙升」，稅後純益年增率達103%，每股純益2.1元，賺贏去年全年。

藍天公布上半年財報營收121.48億元、年增7%，為上市以來最佳表現，營業毛利24.68億元，毛利率20.32%、年增0.1個百分點，營業利益10.11億元，營益率8.33%、年增0.64個百分點，稅後純益12.27億元，年增102.81%，上半年就賺贏2023年整年度。

藍天第2季營收66.2億元，季增20%、年增12%，營業毛利12.94億元，季增10%、年增7%，毛利率19.55%，營業利益5.74億元，季增31%、年增19%；稅後純益3.97億元，季減52.17%，年增64.05%，單季每股純益0.68元。藍天第2季本業明顯成長，惟受業外損失影響，導致獲利表現不如首季。

在筆電事業方面，藍天受惠亞太地區經濟增長及歐洲市場逐步回穩，第2季出貨45.6萬台，季增15%、年增23%，營收58.8億元，季增24%、年增15%，透過調整產品銷售組合優化，第2季藍海機種銷售占比拉回至六成，營業利益率站上5.2%，為近八季新高，上半年筆電業績量價齊揚再度達成季增年增雙標。

展望下半年，藍天看好中國大陸暑促及亞太、歐洲需求增溫，隨著旺季來臨，高階筆電及新電競筆電推出，訂單能見度佳，7月筆電出貨15.5萬台，今年累計出貨百萬台、年增17%；監天累計今年前七月營收125億元、年增13%，本季可望續創佳績，達季增、年增目標。

通路事業方面，藍天表示，大陸第2季GDP增長放緩，增幅略低於市場預期。百腦匯事業群及群光百貨廣場積極布局下半年，力拚業績穩中求進。