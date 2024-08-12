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偉訓上半年每股賺3.32元 富驊0.96元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機殼及電源廠偉訓（3032）第2季受惠高毛利產品出貨增加，加上業外收益進補，每股純益以1.92元改寫單季次高；旗下富驊因伺服器出貨占比拉高，毛利率走揚，每股純益為0.57元，寫四季來最佳水準。

偉訓因面臨部分客戶調整庫存，上季營收17.84億元，季減12%；惟受惠產品組合優化，單季毛利率21.88%，季增0.84個百分點，伴隨業外收益挹注，單季稅後純益2.16億元，季增37.8%，為單季次高，年增10.2%，每股純益1.92元。上半年稅後純益3.72億元，年增28%，每股純益3.32元。

富驊第2季因伺服器拉貨成長，占比拉高，毛利率攻上16.18%，為六季來最佳；上季稅後純益8,436萬元，季增45.5%，為四季來新高，年減13.2%，每股純益0.57元。上半年稅後純益1.42億元，年減14%，每股純益0.96元。

每股純益 毛利率

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