富邦媒7月業績下滑10% 網家下滑7%
電商雙雄富邦媒（8454）、網家昨（12）日公布7月業績均較6月下滑，富邦媒為85.5億元，月減10%，年增1%；前七月合併營收620.8億元，創同期新高，年增約3.8%。網家7月營收27億元，月減7.87%，年減10.3%；前七月營收208億元，年減6.66%。
富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，第2季歸屬母公司業主稅後純益7.7億元，每股純益3.2元。上半年歸屬母公司業主稅後純益16.8億元，每股純益6.98元。
網家上月業績呈現年月同減，旗下PChome 24h購物與亞洲跨國群眾集資平台MYFEEL昨天宣布攜手打造「PChome 24h購物ｘMYFEEL集資旗艦館」，首創電商平台結合集資平台的合作模式，集資項目同時上架於兩大平台，串接雙邊支持者與集資額數據，極大化集資效益。
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