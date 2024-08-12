中興電上半年 EPS 3.75元

中興電（1513）昨（12）日發布財報，第2季稅後純益8.97億元、年增230.8%，每股純益（EPS）1.82元；累計今年上半年稅後純益18.5億元、年增3,044.6％，每股純益3.75元，單季、上半年獲利均創同期新高紀錄。

中興電目前在手訂單約410億元，持續受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在穩定交付開關設備等訂單下，挹注今年以來營運，至於獲利達到倍增成長，主要是去年第2季受到雲豹甲車弊案影響，認列法院判沒收20億9,916萬元的不法所得，不過，中興電強調，公司最壞的階段已經過去了，且主要團隊都在，後續取得訂單上也無影響。

中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，因此大嗑國內商機，觀察重電業今年上半年財報，中興電獲利為第二名，僅次於以外銷事業為主的華城。

儘管外銷市場並不是中興電的主力，但在美國兆元基建計畫下，中興電亦積極拓展美國與東南亞等海外市場，日前也以與國內變壓器大廠合作，以出口變壓器帶氣體絕緣開關（GIS）模式，拿下整筆訂單，訂單金額概估約1,900萬美元（約新台幣6.1億元）。