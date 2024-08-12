防詐騙 掌握三不三要

臺灣證券交易所表示，投資詐騙猖獗，犯罪手法也不斷推陳出新，伴隨社群媒體崛起，若投資人驚慌失措缺乏理性，很容易讓詐騙集團有機可乘，如何提升民眾反詐意識，是證交所近年積極宣導的重點任務。

「近期飆股資訊，請點選連結加入群組」、「XX飆股大戶的投資組合」、「你的帳戶涉及洗錢，請至ATM進行身分確認」、「不好意思，我們不小心將你的訂房訂成五間」等，鋪天蓋地的假訊息，大量透過社群媒體傳播，讓一般民眾難以分辨真假。

為培養同學對詐騙手法的敏銳度，證交所利用「國中版投資理財分齡教案」最後一節課，藉由「是真的，還是詐騙？」學習單中的多個案例為開端，進行小組討論，引導學生思索那些可能是真實情景，那些卻是詐騙。

同時，並進一步分享詐騙常見的「建立信任型／利益誘惑型／給予壓力型」三種套路，及提供「不聽／不加／不用」的「三不」及「要警覺／要查證／要報警」的「三要」防詐心法，讓同學能輕鬆快速辨別詐騙陷阱。

最後，更提供「證券投資反詐騙專區」及「證派外送」反詐騙專網兩大管道，引導學生認識常見的投資詐騙套路與話術，保障個人財產權。

課程總結更設計「我的理財Quizizz」學習單，讓同學參加Quizizz線上競賽，回顧完整五節課收穫的內容，並可搭配證交所開發的「證券知識大富翁」遊戲，總檢測自己的證券知識及防範金融詐騙的能力。

證交所提醒，任何理財商品都有一定風險，在投資任何商品前，記得一定要先瞭解商品特性及風險所在，並借助可靠管道或洽詢專業人士，更可善用證交所「宅在家學習網」或官網獲取資本市場最新訊息及學習正確的證券知識。

證交所期望學生能透過課程，學習正確投資管道，提升理財基礎能力，更能清楚識別詐騙陷阱，暢行於投資道路不踩雷。