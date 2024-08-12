快訊

3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

義隆夠利 Q2 攀三季高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

義隆（2458）昨（12）日舉行法說會，公布第2季獲利7.38億元，攀上三季來高點，季增8.1%，年增49.4%，每股純益2.58元。展望後市，公司估本季營收呈現向上趨勢，全年營收將較去年成長，看好明年AI PC滲透率達三成，有利觸控螢幕和指紋辨識產品動能。

受惠觸控螢幕晶片和電子書帶動，以及產品組合優化，義隆第2季毛利率48.6%，優於去年同期的44.1%與首季的47.9%；稅後純益7.38%億元，季增8.1%，年增49.4%，每股純益2.58元。上半年毛利率為48.2%，年增5.6個百分點，獲利14.21億元，年增77.4%，每股純益4.98元。

義隆預估，本季營收將落在31億元至34億元，較上季持平至季增7.9%，毛利率介於47.5%至49.5%，營益率22.1%至26.3%。

義隆指出，觸控螢幕控制晶片將是今年成長最大的產品，指向裝置次之，第三大是產品觸控板；微控制器（MCU）因大陸市場需求疲弱，加上競爭者相對多，營收恐較去年衰退，指紋控制晶片產品營收則介於持平至衰退之間。

義隆認為，目前消費性市場表現平平，品牌廠採取保守策略，仍有短單，但訂單能見度不長，評估下半年營收將與上半年持平，全年總營收應可較去年成長，不過增長情況並不明顯，義隆以力求獲利最大化為策略，年度獲利可望較明顯成長。

談到AI PC，義隆董事長葉儀晧強調，義隆在AI PC市占率逾90%，就當前來看，今年整體筆電市場年增率約低個位數百分比，惟市場聚焦AI PC滲透率和規格升級，研判明年滲透率可能趨近30%。

營收 義隆

延伸閱讀

竹縣文化局圖書館耐震補強 8月19日起階段性封館

雲林2100間教室裝水洗式智慧黑板 師操作憂3C傷眼睛

竹縣文化局圖書館19日起進行補強 閉館期間服務不打烊

台積接單強強滾 今年營收拚超標

相關新聞

欣興衝刺 凱基43鍍金

欣興（3037）7月合併營收100.51億元，月增13.3%，年增17.3%；今年前七月合併營收643.31億元，年增6...

緯創三率三升 上半年超賺

代工大廠緯創昨（12）日公告第2季財報，單季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，稅後純益44.12億元，季增25%，每股...

和泰車第2季每股賺10.54元 銷售穩定

和泰車（2207）董事會昨（12）日通過第2季財報，單季稅後純益58.7億元，年減16.6%，每股純益（EPS）10.5...

AES上半年 EPS 10.63元

電池模組廠AES-KY（6781）營運已過谷底，第2季毛利率、營益率皆出現反彈，稅後純益4.46億元，季減3.5%，每股...

藍天上半年每股賺2.1元 賺贏去年全年

藍天（2362）受惠筆電動能持續增溫，昨（12）日公布今年上半年毛利率、營益率「雙率雙升」，稅後純益年增率達103%，每...

長榮鋼上半年每股賺3.07元 市場有撐

長榮鋼（2211）董事會昨（12）日通過季報，今年第2季稅後純益7.9億元，年減57%；今年第2季每股稅後純益1.91元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。