義隆夠利 Q2 攀三季高點

義隆（2458）昨（12）日舉行法說會，公布第2季獲利7.38億元，攀上三季來高點，季增8.1%，年增49.4%，每股純益2.58元。展望後市，公司估本季營收呈現向上趨勢，全年營收將較去年成長，看好明年AI PC滲透率達三成，有利觸控螢幕和指紋辨識產品動能。

受惠觸控螢幕晶片和電子書帶動，以及產品組合優化，義隆第2季毛利率48.6%，優於去年同期的44.1%與首季的47.9%；稅後純益7.38%億元，季增8.1%，年增49.4%，每股純益2.58元。上半年毛利率為48.2%，年增5.6個百分點，獲利14.21億元，年增77.4%，每股純益4.98元。

義隆預估，本季營收將落在31億元至34億元，較上季持平至季增7.9%，毛利率介於47.5%至49.5%，營益率22.1%至26.3%。

義隆指出，觸控螢幕控制晶片將是今年成長最大的產品，指向裝置次之，第三大是產品觸控板；微控制器（MCU）因大陸市場需求疲弱，加上競爭者相對多，營收恐較去年衰退，指紋控制晶片產品營收則介於持平至衰退之間。

義隆認為，目前消費性市場表現平平，品牌廠採取保守策略，仍有短單，但訂單能見度不長，評估下半年營收將與上半年持平，全年總營收應可較去年成長，不過增長情況並不明顯，義隆以力求獲利最大化為策略，年度獲利可望較明顯成長。

談到AI PC，義隆董事長葉儀晧強調，義隆在AI PC市占率逾90%，就當前來看，今年整體筆電市場年增率約低個位數百分比，惟市場聚焦AI PC滲透率和規格升級，研判明年滲透率可能趨近30%。