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台郡第2季每股賺0.25元 加速轉型

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台郡（6269）昨（12）日召開法說會，公布第2季淨利約8,100萬元，季增353.6%，年減85.6%，每股純益0.25元；上半年淨利9,800萬元，年減85.1%，每股純益0.3元。公司預期，本季產值將持平上季。

台郡第2季合併毛利率8.2%，季減0.7個百分點，年減6.8個百分點。上半年合併毛利率8.5%，年減4.2個百分點；營損率2.6%，年減5.1個百分點。台郡說明，第2季資本支出為1.1億元，上半年資本支出3.41億元。

台郡強調，開展營運轉型策略，從數年前啟動軟板技術轉型，首先致力於高頻傳輸技術解決方案研發，近來市場高度需求高速運算晶片效能來解決AI應用，台郡轉型布局方向正是能為高速運算後的傳輸問題，提供高效能傳輸模組解決方案。

台郡 毛利率 資本支出

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