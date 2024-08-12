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電信三雄7月獲利靚

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄昨（12）日公布7月營運表現，台灣大（3045）受惠業外股利進帳，每股純益0.61元，超車中華電信，拿下族群單月每股獲利王；就前七月來看，中華電每股純益仍以2.85元居冠，並超越財測預估；遠傳前七月每股純益則為1.96元。

中華電信7月合併營收177.7億元，年增1.4%；歸屬母公司業主淨利29.3億元，年減7.1%，每股純益0.37元。前七月合併營收1,268.3億元，年增1.3%，財測達成率99.2%至99.8%；歸屬母公司業主淨利221.4億元，年減2.5%，每股純益2.85元，財測達成率103.8%至106.2%，獲利則超越財測目標。

中華電信表示，受惠ICT業務營收及固網寬頻與行動等核心業務營收成長，帶動7月營收創近七年同期新高，MOD與Hami Video轉播奧運創造收視熱潮，推升整體影視訂閱數突破300萬大關，7月因認列奧運轉播授權費，淨利較去年同期下滑。

中華電信指出，7月新興業務及核心業務亮眼，智慧聯網營收因太陽能光電專案入帳、資安服務營收因政府法規驅動及資安威脅需求增加，年增率皆達雙位數；IDC、雲端及ICT整合專標案成長。

台灣大7月合併營收154.7億元，年增8.4%；稅後純益18.4億元，年增81.8％，每股純益0.61元。前七月合併營收1,114.9億元，年增11%；稅後純益80.4億元，年增19%，每股純益2.66元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，由於業外股利收入挹注，7月獲利年增逾八成，前七月稅後純益突破80億元大關，年增19%，累計每股純益雖有股本增加影響，仍創下五年新高。

遠傳表示，受惠於遠亞併綜效、用戶持續升級5G、預付卡業務貢獻，以及新經濟營收穩健成長，7月合併總營收為78.95億元，年成長9.8%；EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為29.96億元，年增12.7%；稅後純益10.30億元，年增率8.5%，每股純益0.29元。前七月合併總營收586.11億元，年增14.5%；稅後純益70.59億元，年增9.1%，每股純益1.96元。

遠傳指出，7月總用戶數呈正成長，5G月租型用戶滲透率達41%，帶動整體行動服務營收雙位數成長，持續突破50億元水準，新經濟營收延續成長動能。

每股純益 營收

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