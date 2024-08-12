中華電信營收／7月創近七年新高 前7月EPS蟬聯獲利王

中華電信（2412）12日公布7月合併營收為177.7億元，年增1.4%；營業淨利為37.3億元，年減7%，歸屬於母公司業主之淨利29.3億元，年減7.1%，EBITDA為70.2億元，年減3.9%，每股稅後純益0.37元，累計前7月營收達1,268.3億元，年增1.3％，財測達成率99.2%至99.8%；歸屬母公司業主淨利為221.4億元，年減2.5%，財測達成率103.8%至106.2%，每股稅後純益2.85元，財測達成率103.8%至106.2%；營業淨利、稅前淨利與每股盈餘皆超越財測目標。

中華電信表示，受惠於ICT業務營收及固網寬頻與行動等核心業務營收成長帶動，7月整體合併營收創近7年同期新高，集團整體營運動能持續向上；MOD與Hami Video轉播巴黎奧運創造收視熱潮，亦帶動整體影視訂閱數突破300萬大關。7月份因認列奧運轉播授權費，淨利較去年同期相比下降。

中華電信7月份新興業務及核心業務均繳出亮眼成績。智慧聯網營收因太陽能光電專案入帳帶動、資安服務營收因政府法規驅動及資安威脅需求增加，年增率皆達雙位數成長；IDC、雲端及ICT整合專標案營收亦成長，帶動整體ICT營收較去年同期增加。

中華電信指出，固網寬頻業務持續因升速促銷方案獲得迴響，寬頻接取營收及數據網路營收年增率分別達4.0%及3.2%，300Mbps以上高速用戶增加至144.3萬戶。行動服務營收受惠5G用戶數與整體090門號數持續增加而成長，090月租型客戶數及行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）年增率均維持超過3年半的正成長，其中，090月租型客戶數年增率達1.9%；月租型離網率則為0.45%，持續保持電信業最低；截至6月底，中華電信整體5G客戶數超過350萬，為電信業之冠，整體5G滲透率亦為電信業最佳。

中華電信表示，繼7月初創台灣電信業先河，發布自然相關財務揭露（ TNFD）英文版報告書後，8月份再度發布TNFD中文版報告書，為台灣首家發行TNFD報告書之電信業者。此份報告參考「自然相關財務揭露」(TNFD)工作小組所發布正式框架，依循治理、策略、風險與影響管理、指標與目標四大架構進行自然相關揭露，並採用其所建議之LEAP（Locate, Evaluate, Assess and Prepare）評估方法學，結構化分析中華電信對於自然的依賴（Dependencies）與影響（Impacts）程度，也參酌GRI Standards等國際標準進行自然生物多樣性之分析，期許以當責的態度防範自然相關風險，攜手關係企業提升企業韌性，共同邁向自然正成長（Nature Positive）。

SPEEDTEST「台灣行動量測報告」於7月中出爐，中華電信表示，勇奪2024年上半年5G評比大滿貫，首創國內由單一電信業者獨獲「5G網速」、「5G涵蓋」、「5G遊戲體驗」及「5G影音體驗」第一名的大滿貫佳績，並榮登首次發布之台灣「消費者評比最佳網路」調查的最佳行動網路評比榜首，顯示公司「以客戶為中心」的理念深獲消費者肯定。

中華電信強調，持續深耕創新智慧應用服務，於2024年「AI TAIWAN未來商務展」中展示各項創新成果，包含「智慧客服+GenAI」解決方案、「智慧法律」及「AI聲音濾鏡」等AI多元創信應用；其中，自主研發的AI客服產品「DeepVoice客戶心聲分析平台」，透過分析客戶心聲，進行客服人員的品質檢核、客訴預防、商機探勘等多元應用提升客戶滿意度，也是全台第一個在政府與公營事業電話客服中心導入的AI應用解決方案，更獲得2024年台灣精品獎，以及由數位時代主辦的2024 FCA創新商務獎的肯定。