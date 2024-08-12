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3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

鴻海 選價內外15%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
鴻海相關權證
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鴻海（2317）明（14）日將舉辦法說會，預料大客戶輝達 （NVIDIA）AI晶片GB 200最新進度及蘋果iPhone 16備貨狀況等，將成為市場關注焦點。

鴻海日前公布7月營收5,724億元，月增16.63%，年增21.98%，為歷年同期新高。前7月營收3.44兆元，年增 6.54%，同為歷年同期新高。法人表示，由於進入下半年旺季期間，看好鴻海營運將逐漸加溫。另外鴻海在消費性產品的主要客戶蘋果，將在9月發表iPhone 16系列新機，此次亮點是將搭載AI功能Apple Intelligence，身為iPhone主力組裝廠，目前新機的試產情形與良率爬升也備受矚目。

看好鴻海後續表現的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期150天以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

iPhone 鴻海

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