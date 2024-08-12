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AES財報／上半年EPS達10.63元 下半年營運將逐季成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠AES-KY（6781）12日公布今年上半年財報，第2季毛利率、營益率皆呈現成長，歸屬母公司稅後淨利4.46億元，年增1.38%，每股純益（EPS）達5.22元。展望後市，AES指出，隨著下半年伺服器BBU進入出貨旺季，業績有望逐季成長。

AES上半年營收44.82億元、年減15.3%，毛利率39.09%、營益率22.42%，皆優於去年同期表現，歸屬於母公司淨利9.08億元、年減14%，每股盈餘10.63元。

AES今年第2季合併營收21.75億元，季減5.72%、年減8.26%，毛利率39.63%，季增1.05個百分點、年增2.23個百分點，營益率亦呈現季比、年比雙成長，歸屬母公司稅後淨利4.46億元，季減3.46%、年增1.38%，每股盈餘5.22元。

AES今年毛利率持續拉升，主要受惠產品組合調整。其中，伺服器BBU今年來業績成長超過三成，帶動該業務占整體營收比重持續攀升，今年上半年占比已超過五成，LEV則降至五成以下，相比去年同期，伺服器BBU比重則低於五成。

展望後市，AES預估，伺服器BBU進入出貨旺季，LEV雖然市場庫存還尚未調整完畢，但下半年需求有望復甦，預計今年下半年業績將呈現逐季增長，營運後市有望呈現「U型反轉」。

事實上，AES今年7月營收7.3億元，月增1.62%、年增4.2%，是近18個月來，單月營收年比首度轉正，顯示其營運已過谷底。法人預估，AES今年第3季營收將優於上季，有望挑戰雙位數增長，全年營收仍有機會重回正成長軌道。

毛利率 營收

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