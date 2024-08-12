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3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

台積電、辛耘 四檔有戲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台股延續反彈步調，技術面完成5日跳空向下缺口的回補，有利於多方延續，盤面上半導體族群反攻，如台積電（2330）、辛耘（3583）等技術面強於大盤。發行券商建議，看好半導體族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

台積電7月營收達2569.53億元，創下歷史新高，月增23.6%，年增44.7%；累計前七月營收1兆5231億元，較去年同期增加30.5%，法人指出，主要的貢獻在於4~5月新一代iPhone投片讓3奈米利用率呈現滿載。

台積電、辛耘相關權證
台積電、辛耘相關權證

展望後市，法人認為，台積電未來將配合AI需求大幅擴充CoWoS產能以及先進製程領先地位，N2提升速度將優於N3，營運仍將維持正面的展望。

辛耘方面，AI浪潮推升先進封裝需求，辛耘清洗設備在台積電CoWoS是惟二供應商，且辛耘清洗設備持續發展新的應用，包括combo及single wafer等機型，從4 chambers到12 chambers很快將推出；代理業務可望受惠於半導體景氣回溫及台積電3奈米稼動率爬升，惟留意毛利率表現以及目前評價面並沒有特別具優勢。

權證發行商指出，看好台積電、辛耘後續表現的投資人可買進價外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好靈活操作並善設停利停損價位。

台積電 辛耘

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