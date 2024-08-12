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3颱共舞不見得 未來1周大雷雨！這3天大量降雨威脅大

華新科 兩檔聚光

經濟日報／ 記者王皓正整理
華新科相關權證
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華新科（2492）今年第2季營收88.64億元，季增8.8%、年增7.8%；上半年營收170.42億元，年增6.1%。展望下半年，華新科先前預告，第3季營運可較第2季成長，下半年營運較上半年成長。

華新科6月20日宣布攜手佳邦投資逾23億元認購石英元件大廠晶技私募普通股之後，目前集團加上佳邦、信昌電等，對晶技持股已逾11%。華新科先前提到，為強化被動元件產品線上的擴充及人工智慧、智能科技、物聯網之發展，與佳邦共同參與晶技私募，未來不論在封裝製程、陶瓷材料研發、物聯網市場拓展、人工智慧產品開發等領域都有合作綜效。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在15%以內、且距到期日三個月以上之權證進行操作。（凱基證券提供）

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晶技 華新科

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