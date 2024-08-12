AI重獲外資青睞！緯創、英業達各買超1.7萬張、5千張

台股12日在AI類股的帶動之下有所回神，終場收在21,773.26點，較前一交易日上漲304.26點，漲幅達1.41%。而加權指數盤中最高點達21,897.98點，最低點則回測至21,598.93點。而AI指標股包括鴻海（2317）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等走勢齊揚、全數彈升，也帶動資金開始回流，其中又以緯創、英業達表現最佳，各自獲外資買超逾1.7萬張、5千張，分別排在市場買超排行第4、14名。

根據證交所今日公布的市場籌碼動向顯示，雖自營商目前仍持續在倒貨，不過投信截至今日已連續29個交易日買超台股，就連外資今日也大買191.48億元，光是單日三大法人買超額度，總計約達到186.46億元。而緯創今日獲外資大買17,358張，排在台股市場外資買超排行中的第5名，至於英業達則獲外資買超5,061張，卡位第14名，而兩間大廠在投信、及自營商方面，也都同樣獲得持續買超的態勢，因此也被市場視為「真AI股」。

事實上，英業達及緯創作為市場上炙手可熱的「AI指標股」，近年股價已連翻數倍，而隨著旗下AI伺服器出貨逐步成長之下，未來成長態勢可期，其中英業達除了獲得AI算力需求的加持外，也憑藉自身在IC設計方面的努力，成功入手大單，隨著兩大利多的持續激勵，未來表現可望保持穩健走升看待。