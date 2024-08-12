電信單月獲利王換人！台灣大業外股利助攻 7月EPS 0.61元

台灣大哥大（3045）表示，今年7月行動服務營收連兩月呈月增，主因為漫遊服務營收受惠暑假需求暢旺，已超越疫情前水準，整體電信服務營收年增率維持超過20%水準，獲利方面，受惠網路整併進度超前，相關綜效驅動下，電信營業利益年增率21%，創歷史新高，使合併營業利益年增率增溫至14%。

台灣大7月自結合併營收154.7億元，年增8.4%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為35.1億元，年增18.6%，營業利益16.9億元，年增14.4%，稅後純益18.4億元，年增81.8％，每股稅後純益為0.61元。累計今年前七個月合併營收1,114.9億元，年增11%，EBITDA為246.9億元，年增20%，營業利益113.0億元，年增10%，稅後純益80.4億元，年增19%，每股稅後純益為2.66元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，由於業外股利收入挹注，7月稅後純益年增逾八成，累計前七個月稅後淨利突破80億元大關，年增19%，累計每股稅後純益雖有股本增加的影響，仍創下五年新高，繳出年增11%的佳績。

ESG方面，台灣大表示，連續7年入選「臺灣永續指數」成分股，並於8月2日發布台灣電信業第一本參照TNFD V1.0版本所揭露「自然相關財務揭露（TNFD）報告書」，依據LEAP（Locate, Evaluate, Assess, Prepare）方法學進行電信產業最完整之自然依賴、衝擊、風險與機會分析，範圍涵蓋100%營運據點，包含辦公室、門市、機房、基地台，並擴及450家全球供應商。

台灣大指出，全面評估自身與價值鏈之營運活動所造成的自然相關依賴與衝擊，並訂定相應指標和管理目標。透過IoT科技及資源挹注促進台灣山椒魚研究發展，以及開發台灣民間第一套加入AI辨識功能的「AI Ocean數據海洋」海洋生物資料庫。此外，台灣大強調，持續深耕AIoT，領投的智慧出行平台USPACE，於7月併購日本知名智慧停車品牌Nokisaki軒先，躍升為亞洲最大智慧停車平台。