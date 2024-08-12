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達興材料財報／上半年 EPS 2.51元 營收19.77億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

達興材料（5234）董事會12日通過今年第2季財報，合併營收10.28億元，季增8.4%，年減9%。單季毛利率37.24%，分別季增2.02及年增2.64個百分點。稅後純益1.44億元，季增26.1%，年減4.4%；每股稅後純益1.4元，獲利表現為近三季新高。

達興材料董事長林正一表示，2奈米下的先進製程及先進封裝有多項新產品，正與半導體客戶共同開發驗證中。預期未來幾年，半導體材料將成為達興材料的主要成長引擎。

達興材料累計今年上半年合併營收19.77億元，年減5.5%。毛利率36.27%，年增2.73個百分點。稅後純益2.58億元，年增3.6%；每股稅後純益2.51元。今天股價上漲3.5元，成交量1,019張，收138.5元。

半導體 毛利率

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