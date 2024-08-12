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台郡法說會／第2季獲利優於預期 看第3季產值將與第2季持平

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台郡財務長熊雅士。記者尹慧中攝影
台郡財務長熊雅士。記者尹慧中攝影

台郡（6269）今日召開法說會公布財報展望，公司提到台郡第2季營收新台幣75.65億元，季增加11.4%，營運成果優於預期。高頻傳輸需求轉型效益預計在2025年可有明顯展現。另外看第3季產值將與第2季持平。

台郡強調，開展營運轉型策略，台郡從數年前啟動軟板技術轉型，首先致力於高頻傳輸技術解決方案之研發，近來市場高度需求高速運算晶片效能來解決AI應用，台郡的轉型布局方向正是能為高速運算後的傳輸問題，提供高效能之傳輸模組解決方案。

台郡指出，營運轉型策略效益之顯現，短期內將從下半年產品多元化開始，2025年效益將有明顯展現，產品多元化佈局將從行動裝置擴展至雲端運算、射頻、光傳輸模組解決方案。這些將建構台郡產品未來競爭優勢及提升整體毛利結構。

台郡 新台幣 雲端運算

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