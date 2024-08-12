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楠梓電財報／上半年EPS 1.96元 下半年拚優於上半年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
楠梓電董事長徐漢忠。記者尹慧中攝影
楠梓電董事長徐漢忠。記者尹慧中攝影

老牌PCB廠商楠梓電（2316）今日公告財報，上半年較去年同期轉盈，每股稅後純益1.96元較去年同期虧損0.18元轉盈，今年第2季單季每股稅後純益0.97元，較去年同期0.02元大幅成長。展望未來，楠梓電提到，下半年有望優於上半年持續看好AI人工智慧應用帶動高階HDI需求。

楠梓電今日說明，第2季稅前淨利2.58億元仍優於首季以及去年同期，該季本業雖仍虧損，但PCB營收年增10%主要是組裝減少，毛利率也較去年同期改善。

楠梓電今日也說明，持續認列滬電投資利益，第2季仍有未分配盈餘稅影響，所得稅費用較高導致第2季獲利較首季略降，但整體獲利仍優於去年同期。

展望未來，楠梓電提到，下半年有望優於上半年，轉投資的滬電泰國廠推進順利，終端應用觀察，NB與PC需求可望優於預期，AI PC發展可望帶動更多較高階HDI用板，AI加速卡應用持續拉升，預期第4季單季營收貢獻占比有機會拉升到10%。

AI 楠梓電

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