快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

義隆電拚全年獲利明顯增長 原相估第3季營收穩健

中央社／ 台北12日電

義隆電今天表示，第3季營收呈現向上趨勢，下半年營收將與上半年持平，全年營收將較去年成長，增長並不明顯，不過在力求獲利最大化下，獲利應可較明顯成長。原相預期，第3季營收將較第2季穩定成長。

觸控晶片廠義隆電與感測器廠原相下午召開線上法人說明會，其中，義隆電第2季營收新台幣31.51億元，季增1.4%，毛利率48.6%，較第1季揚升0.7個百分點，歸屬母公司淨利7.38億元，季增8.1%，每股純益2.58元。

義隆電累計上半年營收62.57億元，年增14.9%，毛利率48.2%，較去年同期揚升5.6個百分點，隨著產品組合優化及毛利率提升，歸屬母公司淨利達14.21億元，年增77.4%，每股純益4.98元。

義隆電董事會今天決議上半年盈餘每股配發現金股利4元，預計第4季配發。義隆電表示，未來配息率將維持8成或以上水準。

展望未來，義隆電處長劉代銘說，第3季營收趨勢向上，將約31億至34億元，毛利率介於47.5%至49.5%，營業利益率22.1%至26.3%。

劉代銘表示，目前消費性市場表現平平，品牌廠採取保守策略，仍有短單情況，訂單能見度不長，預期下半年營收將與上半年持平，全年總營收應可較去年成長，不過增長情況並不明顯，在力求獲利最大化下，獲利可望較明顯成長。

他指出，觸控螢幕控制晶片將是今年成長最大的產品，指向裝置次之，成長第3大是產品觸控板；微控制器（MCU）因中國大陸市場需求疲弱，加上競爭者相對多，營收恐較去年衰退，指紋控制晶片產品營收則介於持平至衰退間。

隨著人工智慧電腦（AI PC）供應鏈陸續完備，加上微軟（Microsoft）將於明年第4季停止支援Windows10，有助刺激換機需求，明年電腦總量可望成長。義隆電董事長葉儀皓說，明年AI PC滲透率將達30%至40%，因義隆電搶進超過9成的AI PC機種，應有助提高產品市占率。

原相第2季在電競滑鼠控制晶片及遊戲機感測器銷售成長帶動下，季營收達20.44億元，季增16.8%，因產品組合優化，第2季毛利率63.7%，較第1季揚升6.5個百分點，稅後淨利4.87億元，季增67.3%，每股純益3.36元。

原相累計上半年營收37.95元，年增52.9%，毛利率60.7%，較去年同期揚升5.8個百分點，稅後淨利7.78億元，年增248.9%，每股純益5.38元。

原相表示，第3季電競滑鼠、一般滑鼠控制晶片及遊戲機感測器銷售有機會較第2季穩定成長，將帶動第3季營收穩定成長，因客戶委託設計（NRE）業績可能減少，毛利率可能較第2季下滑。

營收 義隆

延伸閱讀

任天堂Switch大改款 鴻準、旺宏、原相等出貨看旺

慧榮科技於FMS 2024 推出全球首款採用台積6奈米EUV製程的控制晶片

高中辦半導體專班極不妥 李家同：辦教育不能追隨時尚

AI手機需求增溫 慧榮Q2營收超過預期

相關新聞

崇越7月營收47.5億元 月增4.8% 創單月新高

崇越（5434）公布7月合併營收達47.5億元，創歷史新高，月增4.8%，年增15%，今年累計營收達304.7億元，年增...

訊連除息秀登場 每股2.8元、董座夫婦千萬股利入袋

軟體研發商訊連科技（5203）將於12日進行除息交易，每股預計配發2.8元現金股利，總發放金額達2.21億元，每股股利以...

整理包／電子代工7月營收全出爐 市況、展望一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI等多方拉抬下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（23...

事欣科 7月營收雙增

工業電腦廠事欣科（4916）昨（11）日公布7月合併營收為2.87億元，月增7.6%，年增6.5%，繳出年月雙增的成績單...

旺矽 再告穎崴侵權

穎崴（6515）昨（11）日公告，接獲智慧財產及商業法院民事訴訟函，內容為探針卡大廠旺矽對穎崴負責人王嘉煌與李姓員工等1...

競國賣泰國廠獲利7.5億

PCB廠競國（6108）泰國廠將賣給大陸同業勝宏科技集團，公司預期處分利益約2,319.3萬美元（約新台幣7.5億元），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。