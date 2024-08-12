藍天財報／上半年EPS達2.1元 超車去年全年獲利1.16倍

藍天（2362）第2季受惠筆電動能持續增溫，合併營收66.2億元，較上季及同期分別大增20%與12%，寫下上市以來最強的第2季。上半年合併營收121.5億元，年增7%，同步繳出上市以來最佳的上半年業績；稅後淨利12.3億元，每股純益（EPS）2.1元，超車去年全年獲利1.16倍。

藍天公告2024年第2季財報，單季合併營收66.2億元，季增20%、年增12%，營業毛利12.94億元，季增10%、年增7%，營業利益5.74億元，季增31%、年增19%，稅後淨利3.97億元，單季EPS 0.68元，年增63%為近六季次高。上半年合併營業收入121.48億元，年增7%，為上市以來最佳表現，營業毛利24.68億元，營業利益10.11億元，稅後淨利12.3億元，每股盈餘2.1元，年增103%，超車去年全年獲利1.16倍。每股淨值較第1季增2元，達75.4元。

筆電事業第2季出貨45.6萬台，營收58.8億元，量價齊揚，量季增15%，營收季增24%，上半年出貨85萬台年增12%，營收106億元年增8%，下半年喜迎AI PC新機種推出，目前訂單能見度佳，力拚業績、獲利季季增目標。

藍天筆電事業受惠亞太地區經濟增長及歐洲市場逐步回穩，第2季出貨45.6萬台，季增15%、年增23%，營收58.8億元，年增15%，季增24%，透過調整產品銷售組合優化，第2季藍海機種銷售占比拉回至6成，營業利益率站上5.2%，為近8季新高，上半年筆電業績量價齊揚再度達成季增年增雙標。

展望下半年，藍天看好中國大陸暑促及亞太、歐洲需求持續增溫，團隊秉持迅速確實的製造效率與服務精神，充分滿足近百位客戶少量多樣的出貨時程要求。藍天每年投入約當筆電營收4%研發費用，全力支持研發團隊永續精進，搶先上市更輕薄、配備更優化能源效率的筆電，研發技術近年也獲得經濟部產業發展署核定過半數研發支出適用投資抵減稅額，給予台北總部研發團隊的成果肯定。

隨著下半年旺季來臨，高階筆電及新電競筆電推出，目前訂單能見度佳，7月筆電出貨15.5萬台，今年累計出貨已達百萬台，年增17%，1-7月營收125億元，年增13%，第3季可望續創佳績，達成季增、年增目標。

在通路事業方面，今年中國大陸第2季GDP增長放緩，增幅略低於市場預期。百腦匯事業群及群光百貨廣場積極布局下半年，力拚業績穩中求進，穩定挹注集團獲利。