友通法說會／出現急單 今年上下半年營運比重估達4：6

佳世達（2352）集團旗下工業電腦（IPC）大廠友通（2397）12日召開法說會，展望後市，友通總經理蘇家弘表示，儘管全球經濟仍有諸多挑戰，且整體市場庫存尚未完全去化完畢，但友通出現急單，且公司目前接單已回溫，接單/出貨比值（B/B Ratio）持續提升，預期下半年營運將優於上半年，加上新夥伴怡進工業加入，預計友通今年上下半年業績比重約為4：5或4：6。明年隨著全球景氣復甦，友通預計商業應用將有更顯著成長。

友通今年上半年營收40.74億元，年減46.3%，稅後純益1.25億元、年減43.95%，每股純益（EPS）達1.09元。衰退除了與工業電腦整體市場持續進行庫存調整影響外，也跟友通去年賣出美商Brainstorm、不再認列業績有關。

蘇家弘表示，若拿掉Brainstorm影響部分，友通今年成績不會這麼差。整體而言，目前看到下半年庫存去化狀況良好，預計業績將比上半年成長，加上新夥伴怡進加入，預計友通今年上下半年業績比重約為4：5或4：6。

友通第2季的營運表現，三大事業的營收獲利均較上一季明顯成長。嵌入式事業（Embedded）尚未恢復常態，但終端需求已逐步回溫，亞太與歐洲的幾個指標性案子陸續出貨，預計可再挹注今年營收。

蘇家弘表示，嵌入式應用的B/B Ratio已回升，預期下半年營運將逐步回溫，其中亞太與日本市場的恢復最為明顯。

智動化（Automation）事業儘管大陸市場受產能過剩影響，但仍透過營運優化改善獲利。台灣則受惠訂單回溫，以及半導體先進製程應用軟體年度訂單挹注，帶動第2季營收增長，營運動能保持樂觀審慎。

資安（Security）事業隨著客戶庫存持續調節與新專案的導入，營收也逐步回溫。後續也將持續投入中高階網安平台、伺服器以及雙相浸沒式散熱的相關研發以滿足客戶需求。

蘇家弘強調，今年下半年全球景氣還沒回到疫情前水準，但比起去年，其陽（3564）在商用、羅昇（8374）在工業用領域以及友通國防應用等，相關領域有回溫跡象，且由於消費性市場逐步回溫，帶動商業應用較快復甦，目前來看雖然市場通路庫存沒有降到最低，但已有急單出現。

蘇家弘指出，下半年雖然中國大陸市場景氣依然不好，但由於已經不好超過兩年以上，因此近期大陸市場業務有短暫回溫。

蘇家弘分析，由於預期2025年全球景氣將復甦，因此友通預計商業應用表現將優於工業應用，產生較大貢獻，目前商業應用占友通業績比重約達三到四成，略高於業界平均，友通預計明年相關業務將有一成以上增長。

在毛利率方面，友通由於整體產品組合轉佳，加上著重提高高毛利訂單，因此今年上半年毛利率持續站在27%較好水準，友通預計由於公司營運持續優化，加上優先服務高毛利率客戶，因此下半年毛利率有機會進一步改善。

此外，目前AI邊緣運算在各領域的應用陸續發酵，公司將透過負載平衡的虛擬化技術以及整合不同AI效能的CPU、GPU與NPU平台，提供客戶發展AI應用的彈性與追求永續之間獲得良好的平衡，預計也將為後續營運帶來新動能。