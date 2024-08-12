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藍天上半年每股盈餘2.1元 賺贏去年全年

中央社／ 台北12日電

藍天電腦受惠筆記型電腦動能持續增溫，今天公布上半年財報，合併營收達新台幣121.48億元，年增7%，為上市以來同期新高，每股盈餘2.1元，年增1.03倍，已超越去年全年每股盈餘1.81元。

藍天今年第2季合併營收66.2億元，季增20%，年增12%，創歷年同期新高；營業利益5.74億元，季增31%，年增19%，稅後淨利3.97億元，每股盈餘0.68元。

藍天筆電事業受惠於亞太地區經濟成長及歐洲市場逐步回穩，今年第2季出貨45.6萬台，季增15%，年增23%；第2季筆電營收58.8億元，季增24%，年增15%。透過產品組合優化，藍天第2季筆電的藍海機種銷售占比回升至6成，營業利益率5.2%，為近8季新高。

藍天上半年筆電出貨85萬台，年增12%；上半年筆電營收達106億元，年增8%。

展望下半年，藍天透過新聞稿表示，看好中國暑期促銷、亞太及歐洲需求持續增溫。隨著旺季來臨，高階筆電及新電競筆電推出，藍天目前訂單能見度佳，7月筆電出貨15.5萬台，今年累計出貨已達百萬，年增17%；今年前7月筆電營收125億元，年增13%，第3季可望達成季增及年增目標。

營收 電競筆電

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