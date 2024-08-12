和勤精機財報／上半年轉盈 EPS 0.41元 下半年新品量產帶旺

高端精密沖壓大廠和勤（1586）精機公布上半年合併財報，合併營收12.52億元、年21.9％；歸屬母公司稅後淨利3,342萬元，扭轉去年同期虧損表現，每股稅後純益0.41元。法人估，客戶庫存調整結束，下半年新品量產帶旺，營運可望優於上半年。

和勤表示，第2季因部分品牌車廠調整庫存影響車用零件出貨，單季營收6.01億元，不及上季表現，但仍較去年同期成長10.2％，單季稅後淨利626萬元，每股稅後純益0.08元，相較去年同期亦轉虧為盈。

而下半年為傳統旺季，車用零件主要客戶恢復正常拉貨，多項新品也將陸續進入量產；硬碟(HDD)零件隨著下一代新機種出貨量增加，下半年可望優於上半年，且逐季走高至第4季可期。

和勤指出，受到全球電動車銷售成長放緩，品牌車廠產能過剩進行庫存調整影響，和勤第2季營收成長放緩，營收規模略減，加上產品組合等不利因素，毛利率略低於上季，不過影響僅維持一季，7月營收已回到2.21億元，並為近四個月新高，高毛利產品出貨回升、新產品量產出貨之後，產品組合將更為優化，下半年毛利率可望明顯拉升。

和勤表示，去年底開始量產的商用車變速箱零件，今年處於增量階段，是車用零件業務成長的主要關鍵，公司不斷開發各品牌車廠的平台件零件，平台件適用於該品牌所有車款，規模相當於該品牌新車出貨量，一旦開始量產，每個品項對和勤業績都有不小的貢獻，預計第4季陸續有乘用車平台件或暢銷車款零件、商用車新的零件品項開始量產。

硬碟機構件(VCM Plate)今年出貨穩定成長，但因處於新舊機種交替期，毛利率還未回到以往水準，不過AI帶動高階儲存硬碟需求，隨著下一代新機種出貨量增加，營收與毛利率均有向上攀升空間。配合車用零件的旺季表現，和勤可望下半年優於上半年，且逐季走高至第4季可期。