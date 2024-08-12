整理包／電子代工7月營收全出爐 市況、展望一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI等多方拉抬下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等都提前投入布局，並隨著供應鏈缺料緩解，整體市況也逐漸好轉。其中，又以英業達及鴻海的單月表現最為亮眼，各自創下歷史新高以及同期新高紀錄，而《經濟日報》也特地將這幾檔指標股，7月營收依序整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1.英業達

英業達近日公布7月合併營收555.33億元，月增9%，年增32.8%，創下歷史新高紀錄，合併今年前7個月營收達3401.98億元，年增16.2%，超出市場原先預期數值。展望未來，內部看好，今年營運表現有望達到逐季成長。其中，旗下伺服器的出貨表現也將持續成長，有望達到季季成長的佳績。

＊未來展望：

對此，英業達墨西哥華雷斯新廠已於7月下旬落成，並成功為其新增一整條伺服器與車用電子產線，就近服務北美客戶，也將自今年起實質挹注營收成長，而下半年與輝達合作的Blackwell系列產品，也即將正式啟動，展望未來，有望助英業達全年伺服器整體出貨量達到年增20%的佳績。

2.鴻海

鴻海 近日已公布2024年7月營收為5,724億元，月增 16.63%，年增 21.98%，為歷年同期新高。該公司今年前7個月營收為3.44兆元，年增 6.54%，為歷年同期新高。其中，「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類 別」月對月強勁成長、「電腦終端產品類別」月對月顯著成長，「雲端網路產品類別」月對月約略持平表現。

＊未來展望：

展望未來，鴻海表示，AI伺服器產品需求高於預期，整體出貨的能見度將有望優於先前預期。此外，鴻海強調，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現。

3. 廣達

代工大廠廣達公布7月合併營收1242.63億元，月增11.6%、年增43%，呈年月雙增態勢，單月營收表現不僅連續3個月維持向上成長，也代表廣達已正式坐穩千億大關的規模，而合併累積前7個月營收達6931.57億元，年增15.9%，也衝上全年最高點，展望未來，預估在AI伺服器的持續出貨之下，其整體成長的腳步也將會越發加速。

＊未來展望：

展望市場發展，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也透露，「下半年」將會迎來相當旺盛的情況，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；而董事長林百里則也看好，廣達在2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

4. 緯創

緯創已公布7月單月合併營收861.9 億元，月減2.9%，年增27.3%，表現處在市場水準之上，合併前7月營收達5654.49億元，年增約16.3%。營收表現雖較上月微幅下滑，但仍繳出近半年的第三高水準，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，而緯創也被市場被點名為「防禦性AI概念股」，吸引投資人關注。

＊未來展望：

對此，緯創則預計於12日發布第2季財報，而受到緘默期限制，管理層面對未來展望僅簡短表示，相較於第2季，第3季筆電出貨可望持平或小幅成長，桌機出貨將季增雙位數百分比，顯示器則為持平，AI伺服器出貨季增雙位數百分比，通用型伺服器出貨則將季對季持平。

5. 仁寶

代工大廠仁寶已公布7月營收為764.4億元，月減7.5%、年減9.9%，累計前7個月合併營收為5132.2億元、年減幅度達4.6%。雖然仁寶單月營收表現略為下滑，不過市場普遍仍維持樂觀看法，其中，投信截至上週五已連續獲押寶買超長達7個交易日，總張數約達1.5萬張，而同日外資也同步買超達1682張，也帶動股價收復30元關卡，後市表現引發關注。

＊未來展望：