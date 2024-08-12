精剛營收／7月突破3億 再創歷史新高

精剛精密科技（1584）7月自結合併營收3.1億元，年增36.38%，創歷史單月新高紀錄，累計前七月合併營收達17.27億元，年增15.39%。受惠於工業油氣產業及航太與國防的需求增長，精剛合併營收表現延續上半年成長態勢。

精剛是國內唯一專業生產超合金及鈦合金原材料公司，專注於鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場拓展，隨著相關供應鏈客戶積極備貨，精剛的接單量顯著增長，單月出貨金額突破3億元。公司以718和625鎳基合金產品為主力，這些產品具有優異的高溫性能和抗腐蝕性，廣泛應用於石油、天然氣工業及國防與航太，為精剛帶來強勁的成長動能。

此外，為了擴大產品線，精剛透過建置VAR設備進一步拓展鈦合金生產，涵蓋從原材料熔煉、鍛打、調質、精整到成品檢驗的全製程，已具備一條龍的產銷實力，產品的獨特性成功奠定了精剛在特殊合金產業的領導地位。

在業務持續增長下，精剛不僅積極提高產能，更在營運上持續優化產品銷售組合，進行製程改善、積極推動擴產；新建之鈦合金真空電弧重熔VAR熔煉廠近期熱試車成功，精剛順利產出首發精煉鈦合金錠，預期可排除台灣對進口鈦錠的依賴，實現台灣自主生產目標，站穩鎳基及鈦基合金兩項高階金屬應用市場。