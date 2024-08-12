快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

精剛營收／7月突破3億 再創歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛精密科技（1584）7月自結合併營收3.1億元，年增36.38%，創歷史單月新高紀錄，累計前七月合併營收達17.27億元，年增15.39%。受惠於工業油氣產業及航太與國防的需求增長，精剛合併營收表現延續上半年成長態勢。

精剛是國內唯一專業生產超合金及鈦合金原材料公司，專注於鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場拓展，隨著相關供應鏈客戶積極備貨，精剛的接單量顯著增長，單月出貨金額突破3億元。公司以718和625鎳基合金產品為主力，這些產品具有優異的高溫性能和抗腐蝕性，廣泛應用於石油、天然氣工業及國防與航太，為精剛帶來強勁的成長動能。

此外，為了擴大產品線，精剛透過建置VAR設備進一步拓展鈦合金生產，涵蓋從原材料熔煉、鍛打、調質、精整到成品檢驗的全製程，已具備一條龍的產銷實力，產品的獨特性成功奠定了精剛在特殊合金產業的領導地位。

在業務持續增長下，精剛不僅積極提高產能，更在營運上持續優化產品銷售組合，進行製程改善、積極推動擴產；新建之鈦合金真空電弧重熔VAR熔煉廠近期熱試車成功，精剛順利產出首發精煉鈦合金錠，預期可排除台灣對進口鈦錠的依賴，實現台灣自主生產目標，站穩鎳基及鈦基合金兩項高階金屬應用市場。

營收 航太

延伸閱讀

事欣科 7月營收雙增

群創、中砂 認購耀眼

目標戰勝中國…前臉書高層開公司推AI武器 獲數十億創投資金

總預算籌編完成！國防6470億創新高！還債1415億也達24年最高

相關新聞

事欣科 7月營收雙增

工業電腦廠事欣科（4916）昨（11）日公布7月合併營收為2.87億元，月增7.6%，年增6.5%，繳出年月雙增的成績單...

旺矽 再告穎崴侵權

穎崴（6515）昨（11）日公告，接獲智慧財產及商業法院民事訴訟函，內容為探針卡大廠旺矽對穎崴負責人王嘉煌與李姓員工等1...

競國賣泰國廠獲利7.5億

PCB廠競國（6108）泰國廠將賣給大陸同業勝宏科技集團，公司預期處分利益約2,319.3萬美元（約新台幣7.5億元），...

緯穎發威 上半年賺近百億

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎昨（8）日公告第2季財報，單季毛利率持續站穩一成大關，稅後純益46.94億元，為單季次高，...

宏碁上半年EPS 0.87元 本業績優

品牌大廠宏碁昨（8）日公布第2季財報，受惠PC本業大幅成長，單季本業獲利季增87.9%，稅後純益14.04億元，季增17...

緯創動能強 大摩按讚

緯創昨（8）日公告7月合併營收861.9億元，雖然月減2.9%，仍是歷年最旺的7月，年增27.3%，公司預告本季AI伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。