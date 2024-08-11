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旺矽 再告穎崴侵權

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）昨（11）日公告，接獲智慧財產及商業法院民事訴訟函，內容為探針卡大廠旺矽對穎崴負責人王嘉煌與李姓員工等19人提告。

對於旺矽再提告，穎崴說明，該公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主的精神，並無不法獲取營業秘密情事。

穎崴表示，接獲起訴狀後，已委請律師處理，以維護公司權益。

旺矽再向智慧財產及商業法院提告穎崴，法律事件相關文書案號為智院駿審五113民營訴8字第。據了解，該案為歷時逾六年舊案。

穎崴指出，公司接獲智慧財產及商業法院所寄送的旺矽公司起訴狀及附屬文件繕本，原告旺矽公司於去年11月10日向智慧財產及商業法院具狀對穎崴公司及穎崴負責人王嘉煌等人提起營業秘密民事訴訟，連帶求償2億元暨法定利息。

智慧財產權 民事訴訟 穎崴

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