事欣科 7月營收雙增

工業電腦廠事欣科（4916）昨（11）日公布7月合併營收為2.87億元，月增7.6%，年增6.5%，繳出年月雙增的成績單。展望後市，法人看好事欣科在手訂單健康且穩定，隨著先前遞延的訂單本季起出貨增加，下半年業績將可恢復較明顯成長。

事欣科前七月合併營收達21.69億元，年增10.76%。事欣科上周五（9日）股價漲0.3元、收27.2元。

事欣科產品包括工業電腦、博弈、航太、國防、網通、醫療等領域應用，近期也搭上美中科技戰的轉單熱潮。

業界人士分析，美國拜登政府於2023年7月宣布，依據基礎建設法，提撥逾420億美元打造全美高速網路、AI催動用電需求、地緣政治牽引各國投入軍備預算增加、美中壁壘防堵中國大陸，造就供應鏈於美國設廠情勢有增無減，各方面都顯示美國於基礎建設、軍工、美國製造等將維持目前既有政策，擴大投資力道。

事欣科迎接相關轉單商機，正提前加速北美最大生產基地墨西哥廠擴產事宜，預計今年底完成，並將著手評估另尋第三座生產基地。

法人預期，無論接下來川普或賀錦麗當選美國總統，維持現有基調並擴大投資等方向應維持明確，事欣科規劃提前於今年底完成新產能就緒，準備迎接2025年營運爆發期。

配合集團業務調整及產能建置需求，事欣科第2季有一次性費用提列影響獲利表現，本季隨營運增長助攻，有利獲利回穩。法人看好，事欣科在手訂單健康且穩定，伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將恢復較明顯成長，推升下半年營運優於上半年，擴大2024全年營收年增幅度。