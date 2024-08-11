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事欣科營收／7月2.87億元、月增7.66% Q3出貨力道轉強

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠事欣科（4916）11日公布今年7月營收，繳出雙成長成績、月增7.66%，展望後市，法人估計事欣科在手訂單健康、穩定，第3季開始伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將可恢復較明顯的成長。

事欣科公布今年7月營收2.87億元，月增7.66%、年增6.55%；累計事欣科今年前七個月營收達21.69億元，年增10.76%。

展望後市，法人估計事欣科在手訂單健康、穩定，第3季開始伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將可恢復較明顯的成長，推升下半年營運優於上半年，擴大2024年全年營收年增幅度。

配合集團業務調整及產能建置需求，事欣科第2季有一次性費用提列影響獲利表現，第3季開始在營運增長的助攻下，有利於獲利回穩並提升，重新回到獲利軌道。

事欣科產品涵括工業電腦、博弈、航太、國防、網通、醫療等領域應用，拜登政府於2023年7月宣布，依據基礎建設法，提撥逾420億美元打造全美高速網路、AI催動用電需求、地緣政治牽引各國投入軍備預算增加、美中壁壘防堵中國，造就供應鏈於美國設廠之情勢有增無減。各方面都顯示美國於基礎建設、軍工、美國製造等將維持目前既有政策，擴大投資力道。

事欣科 營收

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