捷流財報／第2季三率三升 EPS達2.55元改寫同期新高

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布第2季合併財報，合併營收6.12億元，受惠客戶拉貨動能保持穩定水準，加上集團積極深化營運成本、費用控管策略，帶動第2季稅後純益達1.10億元、年增9.4%，每股稅後純益2.55元，改寫歷年同期新高。

捷流表示，集團持續優化中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等彈性接單生產調配，同時深化原料庫存管理，帶動第2季毛利率、營業利益率、稅後淨利率，分別攀升至40.50%、23.91%、17.97%，繳出三率三升的佳績。

捷流公布7月合併營收1.89億元，月減9.8%、年減17.9%，累計前七月合併營收13.63億元、年減15.9%。

捷流表示，7月營收雖短期受到客戶拉貨排程遞延影響，但集團仍積極深化業務接單及拉貨表現，且為擴大集團業務接單動能，接軌國際環保趨勢，持續進行產品改良研發與生產製程結合綠色環保理念，以滿足國際客戶工業閥門產品升級需求。

展望未來，捷流說，集團持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，並有效針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向，提供專業流體控制解決方案服務能力。

此外，捷流為永續競爭力、接軌ESG國際趨勢，與客戶共同建構永續供應鏈價值，已陸續通過ISO 14064溫室氣體盤查標準、ISO 14067碳足跡排放量標準等，持續推動企業朝永續經營、減碳、綠色供應鏈目標邁進。