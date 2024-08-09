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和碩上月營收躍升36%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

和碩（4938）昨（9）日公告7月合併營收965.29億元，受惠消費性及通訊產品出貨成長，帶動營收較前月大增36.09%，年增3.15%，寫近六個月新高；前七月累計營收6,006.43億元，年減13.26%。

和碩7月筆電出貨量75萬至80萬台，與6月持平。展望後市，iPhone 16系列新機有望於9月亮相，相關代工廠本季進入量產，法人預估，和碩本季營收將優於上季，下半年營運將逐季成長。

蘋果推出AI功能「Apple Intelligence」，市場看好將催動新一波iPhone換機潮。和碩先前預期，進入電子傳統旺季，今年下半年三大產品線包括資訊、通訊與消費性電子皆會成長，通訊業務如過往下半年表現，呈現「秋收冬藏」狀況。和碩將於下周舉行法說，將對財務與市況有更新看法。

在資訊產品方面，和碩AI PC已於5月開始出貨，預計下半年出貨量將優於上半年，全年資訊產品業務估將持平或個位數成長。

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