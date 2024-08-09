勤誠今明年業績將增溫
伺服器機殼廠勤誠（8210）昨（9）日召開法說會，執行長陳亞男表示，AI專案需求熱絡，通用型伺服器也開始緩步復甦，以目前訂單能見度及產品對接狀態來看，下半年營運將優於上半年，全年營收及獲利會較去年成長，明年營運可望再向上。
陳亞男表示，對今年展望原先持審慎保守看法，但隨著上半年財報及7月營收繳出亮眼成績，終端客戶及ODM客戶需求確實優於預期，緩解上半年的擔憂。
勤誠董事會8日通過投資馬來西亞設廠，陳亞男表示，主要因應地緣政治變化及客戶需求，最快2026年小量試產，也規劃在北美設立NCT（數字控制沖床）打樣廠。
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