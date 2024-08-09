天鈺上半年 EPS 4.91元 敦泰0.51元
IC設計廠天鈺（4961）與敦泰昨（9）日召開法說會，並公布第2季財報。天鈺單季每股純益為4.91元，敦泰則為0.51元。
天鈺第2季合併營收為50.22億元，季增34.9％，年增15.7％，毛利率為30.71％，季增0.78個百分點，年減1.32個百分點，歸屬母公司業主淨利為5.94億元，季增54.6％、年增2％，每股純益為4.91元。
敦泰第2季合併營收為29.77億元，季減16.4％、年減4.3％，毛利率為24.3％，季增2.1個百分點，年增3.8個百分點，淨利為1.06億元，季減4.7％、年增3.6％，每股純益為0.51元。
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