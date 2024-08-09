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富采第二季每股賠0.41元 虧損收斂

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

富采（3714）昨（9）日召開線上法說會，公告第2季財報，每股虧損0.41元，連續八季虧損。

董事長彭双浪表示，將持續改善產品組合，提高高毛利產品比重，預期第3季營收將與第2季相當，積極強化獲利。

富采今年第2季營收66.06億元，季增18.3%，年增13%，歸屬於母公司業主淨損3.02億元，每股虧損0.41元，相較於今年第1季及去年同期虧損收斂。

富采今年上半年營收121.89億元，年增15.3%，歸屬於母公司業主淨損7.69億元，每股虧損1.03元。

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