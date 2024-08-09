華新科前七月營收年增6.4% 搶AI商機
華新科（2492）昨（9）日公告今年7月營收31.29億元，月增9.73%、年增8.68%，站上2022年五月以來高點；累計前七月營收201.47億元，年增6.49%。
華新科先前曾說，公司積極透過OEM客戶切入高階AI伺服器電源應用，全力搶食AI龐大商機，樂觀看待下半年營運，預期將迎來手機換機潮，且傳統消費旺季效應可望優於往年，明年市況會比今年更好。
法人分析，華新科2024年6月份的成品庫存已不到二個月，其中單看成品的庫存已低於二個月，隨手機旺季來臨，將帶動華新科營運動能續強。
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