金寶營收／7月136.35億元、年月雙增 衝上全年高點

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來整體的營運表現，而公司9日公布7月營收為136.35億元，月增1.7%、年增7.9%，連續3個月繳出成長態勢，並一舉登上全年高點，累計前7個月合併營收為867.98億元、年減4.9%，後市表現樂觀，也吸引市場投資人的目光關注。

金寶為國內首屈一指的消費性電子代工大廠，隸屬於金仁寶集團，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而公司近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻，而9日以22.85元開高走高、盤中衝上24.05元亮燈漲停，單日上漲2.15元、漲幅達9.81%，一路鎖死至收盤。

金寶日前才傳出接獲全球軟體巨擘微軟（Microsoft）訂單的消息，而總經理陳威昌日前現身直言，單一客戶自己不太方便回答，但「世界級客戶」，絕對都是公司長期以來，要積極爭取的對象，也間接讓傳聞更加真實，而目前台股中與微軟Azure雲端供應鏈關係的有緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）等大廠，隨著金寶加入戰局，也讓市場更加期待。

據悉，目前國內外市場都積極搶攻雲端業務，而台廠中代理微軟Azure雲端服務的資訊服務廠商，則有宏碁（2353）、精誠（6214）、邁達特（6112）及伊雲谷（6689）等企業大廠；對此，老牌電子廠金寶近年持續多角化經營，並以提供領先的電子專業製造服務（EMS）及原廠委託設計代工（ODM），以創造符合全球標準的環保產線聞名，此次加入也備受外界關注。