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廣達財報／AI業務超乎預期 第二季每股大賺3.92元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）9日召開董事會，會中通過113年度第2季財務報表。根據資料顯示，廣達第2季營收合併營收達3099.54億元，季增19.7%、年增26.5%，而毛利率續增至8.58%也創下新高，至於第2季稅後純益達151.28億元，刷新歷史紀錄，較上季大增25.4%，年增49.4%，每股純益為3.92元。公司指出，第2季AI伺服器出貨成長幅度超乎預期，因此帶動整體表現走升。

根據廣達公布的第2季財報顯示，單季合併營收達3099.54億元，季增19.7%、年增26.5%，毛利率8.58%，季增0.1個百分點，年增0.06個百分點，也刷新紀錄，至於營益率則為4.91%，季增0.39個百分點，年增0.3個百分點，稅後純益151.28億元，同樣刷新歷史紀錄，季增25.4%，年增達49.4%，每股稅後純益為 3.92元。

對此，廣達9日也召開第2季法說會，除公布今年第二季的業績表現，也揭曉最新的市場展望，其中針對AI伺服器表現，公司解釋，整體業務表現超乎預期，而今年成長主力仍然聚焦在AI伺服器上，隨著出貨動能放大、產品結構優化，也將持續帶動毛利率表現持續向上攀升。此外，由於通用型伺服器也正積極出貨，預計隨著市場旺季來臨，整體表現也將繼續提升。

伺服器 廣達

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