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泰鼎財報／上半年每股稅後虧損3.29元 公布溫室氣體盤查報告

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

泰鼎-KY（4927）9日舉行董事會，重要決議公布財報，113年上半年合併營收約為新台幣59.52億元，年減7.7%，營業毛利約為3.05億元，年減53.9%，營業淨損約為5.39億元，年減204.7%，

歸屬於母公司業主之本期淨損約為6.25億元，年減144.3%，每股稅後虧損約為3.29元。

泰鼎提到，今年第二季合併營收約為新台幣31.38億元，年減0.5%，營業毛利約為1.16億元，年減57.2%，營業淨損約為3.08億元，年減125.9%，

歸屬於母公司業主之本期淨損約為3.41億元，年減111.2%，每股稅後虧損約為1.79元。

另外泰鼎公布溫室氣體盤查執行情形報告，公司說明，已提前於113年5月完成溫室氣體盤查與外部查證，並於6月18日由SGS進行授證典禮，未來將持續向各部門宣導相關規範，強化溫室氣體排放管理與減碳計劃。

新台幣 泰鼎-KY

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