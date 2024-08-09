聯發科營收／7月456億元、年增逾四成 站上近4個月高點

IC設計大廠聯發科（2454）9日公告今年7月營收為456.1億元，月增5.85%、年增43.59%，站上近4個月以來高點。累計前七月份營收達3,063.4億元、較去年同期成長35.82％。

看待本季，聯發科在先前的法說會上表示，由於市場需求平穩，三大產品線業績與上季差異不大，第3季營收約1,235至1,324億元，季減3%至季增4%，年增12-20%，毛利率45.5-48.5%，營業費用率28-32%。

聯發科看好，下一代旗艦晶片天璣9400預計在10月上市，採用3奈米製程生產和Armv9核心，搭配全大核架構，性能和能耗表現可望顯著提升，有助客戶開發生成式AI功能，將是未來縮短智慧型手機產品周期的關鍵。